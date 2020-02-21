***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 12:00
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820786
BIST
13:10115.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 290,71
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
13:106,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:106,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:10320,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,24
|Açılış
|: 320,96
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|VKING
|3,19
|2.560.193
|% 13,93
|
|DGGYO
|6,39
|12.565.292
|% 12,30
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|KOZAA
|12,40
|243.405.861
|% 10,32
|
|MIPAZ
|3,10
|114.344.211
|% -12,92
|
|HATEK
|8,25
|7.482.163
|% -11,00
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,28
|601.017.879
|% -0,63
|
|ASELS
|28,60
|547.697.768
|% 0,85
|
|IPEKE
|9,90
|266.035.102
|% 7,49
|
|HALKB
|6,74
|255.641.041
|% -1,17
|
|KOZAA
|12,40
|243.405.861
|% 10,32
|
|ODAS
|2,08
|197.926.759
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,25
|119.027.665
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|135.815.224
|% -1,31
|
|ADESE
|1,51
|131.064.723
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|97.569.456
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8682
|7,9077
|% 0,42
|
|Frank
|6,1968
|6,2342
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,10
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,24
|58,24
|-1,07
|