***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:05
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829654
BIST
11:0087.226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -662,51
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
11:006,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
11:007,1735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:00307,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,68
|Açılış
|: 307,75
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.896.414
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|OYLUM
|1,77
|26.550
|% -18,06
|
|ADANA
|6,03
|556.823
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.794.407
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|67.355
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ASELS
|22,52
|205.550.330
|% -1,75
|
|THYAO
|8,01
|180.300.628
|% -2,67
|
|GARAN
|8,30
|119.723.516
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,04
|46.941.428
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,10
|45.994.014
|% 2,18
|
|IHLGM
|0,80
|22.154.221
|% -6,98
|
|YKBNK
|2,04
|46.941.428
|% 0,49
|
|THYAO
|8,01
|180.300.628
|% -2,67
|
|KARSN
|1,26
|27.805.561
|% -0,79
|
|TSKB
|0,89
|17.817.927
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8451
|7,8844
|% -0,32
|
|Frank
|6,7453
|6,7860
|% -0,30
|
|Riyal
|1,7107
|1,7193
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-31,40
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,10
|31,10
|1,05
|