***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:06
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965125
BIST
15:291.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -24,51
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.377
15:298,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1038
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8658
En Düşük
8,7526
15:2910,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1300
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,3450
En Düşük
10,3100
15:29497,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,63
|Açılış
|: 497,53
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:29
|YEOTK
|73,20
|161.938.983
|% 9,99
|
|PKENT
|2.364,00
|3.748.914
|% 9,96
|
|GARFA
|13,61
|7.563.551
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.944.646
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.416.795
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.592.683
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|31.537.598
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,45
|12.469.157
|% -8,64
|
|DESPC
|9,78
|16.313.582
|% -8,17
|
|GARAN
|8,83
|1.510.107.940
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,97
|783.659.865
|% -6,15
|
|THYAO
|13,45
|693.988.404
|% 0,90
|
|SISE
|8,16
|461.100.538
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|416.534.556
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,97
|783.659.865
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,31
|414.818.466
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.510.107.940
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,79
|231.777.277
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|416.534.556
|% -3,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8637
|8,8657
|% 1,18
|
|Euro
|10,3300
|10,3400
|% 1,27
|
|Sterlin
|12,0607
|12,1212
|% 0,63
|
|Frank
|9,5318
|9,5892
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3521
|2,3639
|% 0,99
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|5,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|38,63
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|18,68
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,02
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 07 kaybederek (% -1.87 ) 1, 470
-
15:42XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 9, 429.00 milyon TL de
-
15:42GESAN
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 904, 964 adet işlem
-
15:41AVGYO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 115, 603 adet işlem
-
15:40DESPC
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 147 adet işlem