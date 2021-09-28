***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 11:28
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965474
BIST
14:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:078,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:0710,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:07495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,07
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ERSU
|4,62
|30.925.464
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.755.342
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.625.825
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.498.967
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.784.470
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.573.499
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.601.147
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,04
|96.482.726
|% -9,61
|
|THYAO
|13,74
|741.415.548
|% 1,55
|
|GARAN
|8,89
|622.108.443
|% -0,34
|
|TUPRS
|112,80
|466.759.154
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,30
|303.033.385
|% -1,10
|
|SISE
|8,02
|266.880.787
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|255.036.428
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|102.509.278
|% 0,75
|
|GARAN
|8,89
|622.108.443
|% -0,34
|
|THYAO
|13,74
|741.415.548
|% 1,55
|
|KRDMD
|6,30
|303.033.385
|% -1,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8852
|8,8884
|% 0,81
|
|Euro
|10,3862
|10,3955
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,0551
|12,1156
|% 0,12
|
|Frank
|9,5391
|9,5965
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3623
|2,3741
|% 0,80
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-16,69
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-21,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|-20,75
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-10,04
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,56
|