***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 11:06
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973357
BIST
12:301.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.532
En Düşük
1.516
12:309,5398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0498
|Açılış
|: 9,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5154
12:3011,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0715
|Açılış
|: 11,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0130
12:30547,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,13
|Açılış
|: 548,05
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ZRGYO
|2,20
|7.218.596
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|128.485.949
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|99.479.452
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|17.444.696
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|35.857.731
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|5.651.024
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|42.540.151
|% -9,91
|
|EGSER
|14,30
|26.811.580
|% -9,78
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|RHEAG
|2,18
|1.626.399
|% -5,22
|
|GARAN
|10,08
|1.519.657.851
|% 2,34
|
|THYAO
|15,29
|528.572.736
|% 2,14
|
|SISE
|8,47
|497.307.098
|% -2,19
|
|SASA
|30,08
|418.395.420
|% -3,09
|
|BIMAS
|62,85
|415.845.239
|% 1,13
|
|GARAN
|10,08
|1.519.657.851
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,77
|355.381.578
|% 1,47
|
|DOHOL
|2,72
|231.940.709
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,94
|380.902.460
|% 1,37
|
|SISE
|8,47
|497.307.098
|% -2,19
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5363
|9,5398
|% -0,52
|
|Euro
|11,0376
|11,0424
|% -0,64
|
|Sterlin
|13,0013
|13,0665
|% -0,59
|
|Frank
|10,3888
|10,4514
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5374
|2,5501
|% -0,45
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,82
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|13,00
|
|Tam
|3.596
|3.687
|10,19
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|4,93
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|0,58
|