***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:02
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002685
BIST
10:062.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 15,79
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.025
10:0613,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0398
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6350
En Düşük
13,5136
10:0615,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0314
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5024
En Düşük
15,3680
10:06828,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,04
|Açılış
|: 828,23
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ISBTR
|66.622,70
|2.043.971
|% 10,00
|
|ETILR
|8,59
|4.842.375
|% 5,53
|
|EDATA
|21,72
|1.382.014
|% 5,03
|
|EMNIS
|26,00
|318.751
|% 4,08
|
|KARSN
|3,68
|4.829.672
|% 3,08
|
|ERSU
|5,79
|1.294.580
|% -9,53
|
|DIRIT
|3,16
|182.339
|% -6,78
|
|IDEAS
|21,72
|11.375.554
|% -0,46
|
|KNFRT
|4,18
|10.985
|% -0,24
|
|IEYHO
|0,79
|10.227.141
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% 0,00
|
|SISE
|13,08
|1.168.855.118
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|ODAS
|1,29
|123.091.872
|% 0,00
|
|SISE
|13,08
|1.168.855.118
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6122
|13,6145
|% 0,24
|
|Euro
|15,4768
|15,4901
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,4970
|18,5898
|% 0,31
|
|Frank
|14,7264
|14,8151
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6204
|3,6385
|% 0,33
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,49
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,08
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-0,36
|