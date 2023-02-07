***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:01
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110220
BIST
12:114.683
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -246,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.683
12:1118,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1120,1967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0125
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:111.136,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.136,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|BMSCH
|14,30
|13.725.505
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.046.995
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.437.483
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.859.814
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.666.598
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.495
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.680.776
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.747.807
|% -9,96
|
|THYAO
|131,70
|1.594.316.039
|% -5,86
|
|KRDMD
|17,98
|1.507.628.331
|% 1,81
|
|ASELS
|53,80
|1.257.642.516
|% -8,50
|
|KOZAL
|517,20
|1.009.380.269
|% -1,20
|
|EREGL
|38,86
|935.925.879
|% -3,00
|
|KRDMD
|17,98
|1.507.628.331
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,06
|353.092.492
|% -2,89
|
|YKBNK
|8,43
|370.554.176
|% -5,07
|
|BSOKE
|5,75
|225.383.237
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|213.945.601
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8261
|18,8302
|% 0,02
|
|Euro
|20,1953
|20,2047
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5765
|22,6897
|% 0,05
|
|Frank
|20,2412
|20,3631
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.708
|7.760
|-28,00
|
|Yarım
|3.766
|3.797
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.898
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,54
|