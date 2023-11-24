***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2023 10:25
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219786
BIST
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12:467.895
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,35
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4628,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4631,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0107
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:461.851,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.851,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ECZYT
|324,50
|540.079.753
|% 10,00
|
|TRILC
|13,43
|171.600.042
|% 9,99
|
|ANGEN
|15,41
|98.693.917
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|77.943.581
|% 9,97
|
|EKOS
|18,67
|4.232.321
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.285.382
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,25
|3.324.209.781
|% 0,58
|
|TUPRS
|150,40
|1.608.356.857
|% 0,33
|
|EREGL
|39,78
|1.180.875.175
|% 1,12
|
|AKBNK
|31,38
|1.070.593.556
|% -0,25
|
|ISCTR
|20,94
|1.046.098.457
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,28
|100.276.005
|% -3,76
|
|EKGYO
|7,32
|536.298.536
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,56
|967.473.582
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,94
|1.046.098.457
|% -0,95
|
|ZOREN
|4,95
|213.128.402
|% -0,40
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8717
|28,8799
|% 0,19
|
|Euro
|31,5001
|31,5162
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,1433
|36,3246
|% 0,43
|
|Frank
|32,5296
|32,7255
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6803
|7,7188
|% 0,33
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|921,37
|923,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,76
|1.062,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,21
|1.994,49
|% 0,66
|