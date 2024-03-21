***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 10:00
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260885
BIST
'
11:439.093
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 137,83
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4332,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 33,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4335,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0533
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:432.291,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,14
|Açılış
|: 2.291,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|RYSAS
|35,22
|25.023.611
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|64.486.300
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.980.096
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|344.687.588
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|THYAO
|284,25
|3.962.753.287
|% 2,16
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|ASELS
|58,15
|2.067.300.581
|% 3,93
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|TUPRS
|174,90
|1.312.301.338
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|EKGYO
|10,98
|951.499.896
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|467.887.251
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4215
|32,4237
|% 0,16
|
|Euro
|35,3497
|35,4188
|% 0,10
|
|Sterlin
|42,1017
|42,3128
|% -0,42
|
|Frank
|36,8080
|36,9925
|% -1,29
|
|Riyal
|8,8006
|8,8447
|% -0,19
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,10
|911,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,58
|1.027,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,34
|86,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,61
|2.198,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:57MOGAN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 523, 549 adet işlem
-
11:55BRYAT
Yüzde 4.73 oranında artışla 3, 822.50 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 249 adet işlem
-
11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 42 artarak (% 1.67 ) 9, 741
-
11:54XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 33, 262.00 milyon TL de
-
11:54BRYAT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3, 820.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 161 adet işlem