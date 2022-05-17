***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2022 14:58
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2022
Tescil Tarihi
17.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2022-10579
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030840
BIST
15:122.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,13
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:1215,7583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2172
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:1216,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4043
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:12929,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,46
|Açılış
|: 929,46
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ORCAY
|19,91
|215.394.842
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|44.924.670
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.254.346
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.439.240
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|32.249.713
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.968.636
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,00
|18.729.160
|% -7,69
|
|THYAO
|42,78
|2.446.157.311
|% 0,14
|
|SISE
|19,89
|1.868.041.243
|% 3,06
|
|AKBNK
|7,85
|1.072.938.689
|% -1,51
|
|KRDMD
|14,92
|1.023.428.606
|% 0,07
|
|EREGL
|32,04
|989.296.460
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,65
|628.150.397
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|876.420.413
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,85
|1.072.938.689
|% -1,51
|
|DOHOL
|3,76
|386.006.150
|% 1,35
|
|SISE
|19,89
|1.868.041.243
|% 3,06
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7408
|15,7583
|% 1,40
|
|Euro
|16,6080
|16,6445
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,5784
|19,6766
|% 2,59
|
|Frank
|15,7856
|15,8807
|% 2,23
|
|Riyal
|4,1809
|4,2019
|% 1,27
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|7,91
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,09
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|113,00
|
|Tam
|6.146
|6.305
|93,82
|
|Yarım
|2.971
|3.050
|45,38
|
|Çeyrek
|1.490
|1.525
|22,69
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,78
|
Seans Raporu
15:12
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-
15:27BLCYT
Yüzde 7.32 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 542 adet işlem
-
15:26EGEPO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 888, 202 adet işlem
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 47 artarak (% 0.92 ) 2, 671
-
15:25XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 21, 997.00 milyon TL de
-
15:25EUHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 493, 428 adet işlem