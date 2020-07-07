***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2020 16:38
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Nev'i
başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 02/07/2020 tarih tescil, 06.07.2020 tarih ve 10112
sayılı Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 02/07/2020 06/07/2020 10112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856016
BIST
17:53119.277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 792,24
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:536,8582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:537,7470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:53395,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,17
|Açılış
|: 395,91
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.447.526
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.615.290
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.221.019
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.863.475
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.217.744
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.170.250
|% -7,25
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|TKFEN
|18,07
|1.471.096.033
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,85
|723.409.068
|% 0,54
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
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