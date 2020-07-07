***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Nev'ibaşlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 02/07/2020 tarih tescil, 06.07.2020 tarih ve 10112sayılı TicaretSicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6 02/07/2020 06/07/2020 10112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856016BIST