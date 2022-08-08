***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:12
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.
2022 Dönemıne ait Faaliyet Raporu PDF ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053054
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1552
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3965
En Düşük
18,1988
18:051.031,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.031,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.290.165
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.162.229
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.333.148
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.982.104
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.484.277
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.326.892
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.073.798
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.887.858
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.115.152.739
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.211.973.587
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.063.365.960
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.953.331.925
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|962.528.364
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.298.191.825
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.499.005.360
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|825.333.878
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9504
|17,9521
|% 0,22
|
|Euro
|18,3259
|18,3965
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,6902
|21,7990
|% 0,62
|
|Frank
|18,7581
|18,8711
|% 1,14
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,42
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.904
|6.991
|1,00
|
|Yarım
|3.364
|3.418
|0,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.708
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|1,02
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Seans Raporu
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