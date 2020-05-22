***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 2.967.707 -114.808 -114.808 606.110 0 0 0 8.526.418 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 77.437.579Transferler0 0 0 0 0 20.799.430 -20.799.430 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.686 0 -13.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.290.664 3.290.664 3.276.978 0 3.276.978Dönem Karı (Zararı)3.290.664 3.290.664 3.290.664 3.290.664Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.686 -13.686 0 0 0 0 -13.686 -13.686Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -128.494 0 -128.494 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 42.015.019 3.290.664 45.305.683 80.714.557 0 80.714.557Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.206 0 -15.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.633.726 8.633.726 8.618.520 0 8.618.520Dönem Karı (Zararı)0 8.633.726 8.633.726 8.633.726 0 8.633.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.206 -15.206 0 0 0 0 -15.206 -15.206Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -141.580 0 -141.580 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 8.633.726 50.027.716 86.508.504 0 86.508.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.183.572 12.194.139Dönem Karı (Zararı)8.633.726 3.290.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.783.933 2.086.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 121.346 156.508Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler376.994 195.783Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 45.477 74.694Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 331.517 121.089Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler899.411 1.396.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 47.270 34.500Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.391 1.376Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 850.750 1.360.210Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler558.691 494.689Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -1.225.077 -590.216Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 1.804.926 1.375.493Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -60.727 -173.335Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 39.569 -117.253Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.448.585 969.539Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 378.906 -1.126.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.203.871 7.807.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.082.084 7.137.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -14.676 -6.297Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -19.594.596 -2.594.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 19.298.756 3.634.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.188.729 -362.380Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.213.788 13.184.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -18.236 -7.889Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.264.622 -214.011Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)252.642 -768.580YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.015 -79.957Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.015 -79.957Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -21.015 -79.957Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.654.416 -12.090.283Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 87.982.346 4.082.380Kredilerden Nakit Girişleri8 87.982.346 4.082.380Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -85.348.959 -14.067.216Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -85.348.959 -14.067.216Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -139.624 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 160.653 -2.105.447YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.816.973 23.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.816.973 23.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.505.520 1.540.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.322.493 1.564.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.322.554 2.505.542Finansal Yatırımlar7 109.672 135.519Ticari Alacaklar10 106.607.576 95.610.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 3.275 18.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 106.604.301 95.592.534Diğer Alacaklar11 387.308 372.632İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 387.308 372.632Türev Araçlar12 851.848 153.862Stoklar13 60.883.908 41.620.829Peşin Ödenmiş Giderler15 5.385.107 5.679.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 2.287.665 1.838.598ARA TOPLAM183.835.638 147.916.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR183.835.638 147.916.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 241.360 242.530Maddi Duran Varlıklar18 125.412 114.909Kullanım Hakkı Varlıkları18 941.816 977.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 376.803 385.903Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 376.803 385.903Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.438.745 1.394.909TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.124.136 3.116.223TOPLAM VARLIKLAR186.959.774 151.033.144KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 41.923.078 37.500.781Ticari Borçlar10 49.127.356 29.889.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 862.882 1.336.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 48.264.474 28.552.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 59.175 115.293Diğer Borçlar11 1.341.636 152.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 1.180.619 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 161.017 152.907Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.927.709 1.526.512Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.487.546 1.263.549Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.330.731 1.478.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.330.731 1.478.590ARA TOPLAM99.197.231 71.926.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.197.231 71.926.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 715.628 725.832Uzun Vadeli Karşılıklar24 538.411 490.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 538.411 490.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.254.039 1.216.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER100.451.270 73.143.160ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 86.508.504 77.889.984Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-141.580 -126.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.580 -126.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.580 -126.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.393.990 28.930.019Net Dönem Karı veya Zararı8.633.726 12.463.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.508.504 77.889.984TOPLAM KAYNAKLAR186.959.774 151.033.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 112.103.945 66.251.109Satışların Maliyeti28 -102.885.711 -60.320.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.218.234 5.930.944BRÜT KAR (ZARAR)9.218.234 5.930.944Genel Yönetim Giderleri29 -1.421.578 -1.416.087Pazarlama Giderleri29 -1.498.415 -1.235.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.027.769 8.736.713Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.363.581 -7.158.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.962.429 4.857.644Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.962.429 4.857.644Finansman Gelirleri33 3.659.608 508.627Finansman Giderleri33 -1.539.726 -1.106.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.082.311 4.260.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.448.585 -969.539Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.488.619 -875.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 40.034 -94.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.633.726 3.290.664DÖNEM KARI (ZARARI)8.633.726 3.290.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 8.633.726 3.290.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,37537900 0,14307200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.206 -13.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.008 -17.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.802 3.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.802 3.422Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.206 -13.686TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.618.520 3.276.978Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.618.520 3.276.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846618BIST