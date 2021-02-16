***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yenişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.566 0 -11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.463.971 12.463.971 12.452.405 0 12.452.405Dönem Karı (Zararı)12.463.971 12.463.971 12.463.971 12.463.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.566 -11.566 0 0 0 0 -11.566 -11.566Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.205 0 -99.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.257.748 20.257.748 20.158.543 0 20.158.543Dönem Karı (Zararı)0 20.257.748 20.257.748 20.257.748 0 20.257.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.205 -99.205 0 0 0 0 -99.205 -99.205Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.662.270 -9.610.957Dönem Karı (Zararı)20.257.748 12.463.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.723.006 3.355.002Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 490.868 568.897Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.385.439 421.742Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 86.555 181.982Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.298.884 239.760Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.226.434 -1.599.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 172.736 202.710Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.986 5.577Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 1.050.712 -1.808.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.734.153 -348.577Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -10.685.434 -5.822.173Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 15.142.069 5.757.869Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 3.880 113.680Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.273.638 -397.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 6.112.933 3.498.692Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -226.821 814.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.465.813 -19.794.989Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -96.354.795 -11.640.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 60.556 -331.856Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -16.692.772 -13.878.921Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.456.761 6.362.257Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 64.437 -305.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.485.059 -3.976.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -38.702 -121.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -8.984.856 -2.575.951Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-153.653 -2.937.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-85.025 -89.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.025 -89.541Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -77.025 -89.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -8.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.931.304 10.665.778Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 302.374.214 69.191.782Kredilerden Nakit Girişleri8 302.374.214 69.191.782Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -213.100.827 -44.846.618Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -213.100.827 -44.846.618Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -547.025 -430.288Ödenen Temettüler0 -12.000.000Ödenen Faiz31-33 1.204.942 -1.249.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.184.009 965.280NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.184.009 965.280DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.505.520 1.540.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.689.529 2.505.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 12.690.241 2.505.542Finansal Yatırımlar7 0 135.519Ticari Alacaklar10 190.605.140 95.610.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 82.282 18.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 190.522.858 95.592.534Diğer Alacaklar11 312.076 372.632İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 312.076 372.632Türev Araçlar12 0 153.862Stoklar13 57.014.717 41.620.829Peşin Ödenmiş Giderler15 9.543.889 5.679.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.953.439 1.838.598ARA TOPLAM272.119.502 147.916.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR272.119.502 147.916.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 237.850 242.530Maddi Duran Varlıklar18 147.718 114.909Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.112.366 977.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 358.521 385.903Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 358.521 385.903Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.225.406 1.394.909TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.081.861 3.116.223TOPLAM VARLIKLAR277.201.363 151.033.144KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 133.596.786 37.500.781Ticari Borçlar10 37.349.968 29.889.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 6.834.824 1.336.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 30.515.144 28.552.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 72.627 115.293Diğer Borçlar11 217.344 152.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 217.344 152.907Türev Araçlar12 3.104.246 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 552.226 1.526.512Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 197.322 1.263.549Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.532.288 1.478.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.532.288 1.478.590ARA TOPLAM177.622.807 71.926.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.622.807 71.926.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 781.620 725.832Uzun Vadeli Karşılıklar24 748.409 35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.530.029 1.216.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.152.836 73.143.160ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 98.048.527 77.889.984Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-225.579 -126.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.579 -126.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.579 -126.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.393.990 28.930.019Net Dönem Karı veya Zararı20.257.748 12.463.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.048.527 77.889.984TOPLAM KAYNAKLAR277.201.363 151.033.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 658.571.089 280.482.155Satışların Maliyeti28 -622.000.632 -255.720.098TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.570.457 24.762.057BRÜT KAR (ZARAR)36.570.457 24.762.057Genel Yönetim Giderleri29 -7.031.339 -5.595.833Pazarlama Giderleri29 -7.133.631 -5.155.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 31.954.671 18.689.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -21.137.749 -13.449.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.222.409 19.251.118Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 23.968 6.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.246.377 19.257.185Finansman Gelirleri33 6.690.310 597.675Finansman Giderleri33 -13.566.006 -3.892.197SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.370.681 15.962.663Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.112.933 -3.498.692Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -7.918.629 -3.625.489Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.805.696 126.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.257.748 12.463.971DÖNEM KARI (ZARARI)20.257.748 12.463.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 20.257.748 12.463.971Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,88077200 0,54191200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-99.205 -11.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-124.006 -14.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.801 2.892Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.801 2.892Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-99.205 -11.566TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.158.543 12.452.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.158.543 12.452.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910122BIST