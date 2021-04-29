***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.206 0 -15.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.633.726 8.633.726 8.618.520 0 8.618.520Dönem Karı (Zararı)8.633.726 8.633.726 8.633.726 8.633.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.206 -15.206 0 0 0 0 -15.206 -15.206Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -141.580 0 -141.580 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 8.633.726 50.027.716 86.508.504 0 86.508.504Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.055 0 -18.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.313.294 5.313.294 5.295.239 0 5.295.239Dönem Karı (Zararı)0 5.313.294 5.313.294 5.313.294 0 5.313.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.055 -18.055 0 0 0 0 -18.055 -18.055Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -243.634 0 -243.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 5.313.294 66.965.032 103.343.766 0 103.343.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.621.545 2.183.572Dönem Karı (Zararı)5.313.294 8.633.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.685.509 4.783.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 169.157 121.346Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler590.269 376.994Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 24.841 45.477Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 565.428 331.517Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.549.123 899.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 75.032 47.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.100 1.391Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 1.472.991 850.750Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.894.232 558.691Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -2.632.557 -1.225.077Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 5.195.877 1.804.926Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -25.649 -60.727Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -643.439 39.569Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 777.456 2.448.585Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -1.294.728 378.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler55.133.066 -10.203.871Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 78.587.984 -11.082.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.408 -14.676Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -23.075.773 -19.594.596Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -309.558 19.298.756Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -65.179 1.188.729Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.131.869 3.213.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -37.776 -18.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -203.075 -1.264.622Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.269.473 252.642YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.209 -21.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.209 -21.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -19.209 -21.015Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.762.807 2.654.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 77.766.301 87.982.346Kredilerden Nakit Girişleri8 77.766.301 87.982.346Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -140.044.707 -85.348.959Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -140.044.707 -85.348.959Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -162.525 -139.624Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 678.124 160.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.160.471 4.816.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.160.471 4.816.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.690.180 2.505.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.529.709 7.322.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.529.949 12.690.241Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 112.635.754 190.605.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 82.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 112.635.754 190.522.858Diğer Alacaklar11 316.484 312.076İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 316.484 312.076Türev Araçlar12 3.496.546 0Stoklar13 79.525.062 57.014.717Peşin Ödenmiş Giderler15 14.220.004 9.543.889Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 6.722.541 1.953.439ARA TOPLAM219.446.340 272.119.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR219.446.340 272.119.502DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 236.680 237.850Maddi Duran Varlıklar18 153.742 147.718Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.036.879 1.112.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 349.464 358.521Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 349.464 358.521Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.389.906 3.225.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.166.671 5.081.861TOPLAM VARLIKLAR224.613.011 277.201.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 76.556.660 133.596.786Ticari Borçlar10 37.014.761 37.349.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 3.269.362 6.834.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 33.745.399 30.515.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 80.690 72.627Diğer Borçlar11 152.165 217.344İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 152.165 217.344Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.008.925 552.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 931.690 197.322Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.006.379 2.532.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.006.379 2.532.288ARA TOPLAM119.751.270 177.622.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.751.270 177.622.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 709.741 781.620Uzun Vadeli Karşılıklar24 808.234 748.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 808.234 748.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.517.975 1.530.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.269.245 179.152.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 103.343.766 98.048.527Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-243.634 -225.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.634 -225.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.634 -225.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.651.738 41.393.990Net Dönem Karı veya Zararı5.313.294 20.257.748Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.343.766 98.048.527TOPLAM KAYNAKLAR224.613.011 277.201.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 130.565.932 112.103.945Satışların Maliyeti28 -123.253.140 -102.885.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.312.792 9.218.234BRÜT KAR (ZARAR)7.312.792 9.218.234Genel Yönetim Giderleri29 -1.629.390 -1.421.578Pazarlama Giderleri29 -1.895.098 -1.498.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.879.280 6.027.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.647.194 -3.363.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.020.390 8.962.429Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.020.390 8.962.429Finansman Gelirleri33 798.220 3.659.608Finansman Giderleri33 -4.727.860 -1.539.726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.090.750 11.082.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-777.456 -2.448.585Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -937.442 -2.488.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 159.986 40.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.313.294 8.633.726DÖNEM KARI (ZARARI)5.313.294 8.633.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 5.313.294 8.633.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,23101300 0,37537900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.055 -15.206Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.569 -19.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.514 3.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.514 3.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.055 -15.206TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.295.239 8.618.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.295.239 8.618.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932548BIST