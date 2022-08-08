***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:12
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -165.103 0 -165.103 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 12.579.394 74.231.132 110.688.397 0 110.688.397
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 41.667.900 -41.667.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -346.592 0 -346.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.974.283 26.974.283 26.627.691 0 26.627.691
Dönem Karı (Zararı)
0 26.974.283 26.974.283 26.974.283 0 26.974.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-346.592 -346.592 0 0 0 0 -346.592 -346.592
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 tak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -648.245 0 -648.245 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 26.974.283 130.293.921 166.268.044 0 166.268.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.538.852 53.535.731
Dönem Karı (Zararı)
26.974.283 12.579.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.799.040 6.718.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 385.581 339.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.499.157 -4.307
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 75.536 2.072
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.423.621 -6.379
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-903.350 444.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 184.396 137.839
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.212 2.212
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.089.958 304.134
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.631.723 3.802.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -16.127.024 -6.786.197
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 28.448.900 10.670.812
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -256.315 -40.956
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 3.566.162 -41.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.435.833 3.078.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.249.904 -940.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.682.620 33.977.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -78.331.474 56.696.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.313 -17.669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -71.795.460 -11.240.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.778.500 -11.444.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 130.206.501 -16.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.909.297 53.276.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -62.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -15.828.211 -949.892
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.198.656 1.272.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.615 -60.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.615 -60.942
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -61.680 -60.942
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -11.935 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.600.636 -62.550.649
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 107.548.243 57.257.150
Kredilerden Nakit Girişleri
8 107.548.243 57.257.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -73.083.604 -112.685.556
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -73.083.604 -112.685.556
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -446.614 -355.650
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -9.417.389 -6.766.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.988.169 -9.075.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.988.169 -9.075.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.742.609 12.689.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.730.778 3.613.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.733.141 3.742.609
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 356.133.366 281.443.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 825.927 933.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 355.307.439 280.509.743
Diğer Alacaklar
11 277.744 294.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 277.744 294.057
Türev Araçlar
12 119.844 5.389.259
Stoklar
13 149.806.714 79.434.875
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.030.242 14.110.288
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.902.777 10.487.726
ARA TOPLAM
544.003.828 394.902.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
544.003.828 394.902.404
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 230.830 233.170
Maddi Duran Varlıklar
18 222.578 196.820
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.348.216 906.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 315.915 322.293
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 315.915 322.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.101.414 2.532.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.218.953 4.191.222
TOPLAM VARLIKLAR
554.222.781 399.093.626
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 213.073.869 171.990.053
Ticari Borçlar
10 27.950.086 68.984.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.446.259 7.133.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 26.503.827 61.851.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 115.330 84.479
Diğer Borçlar
11 130.526.960 320.459
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 130.126.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 400.207 320.459
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.454.461 2.127.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 7.139.055 9.048.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.211.293 5.299.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.211.293 5.299.039
ARA TOPLAM
385.471.054 257.855.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.471.054 257.855.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 813.780 545.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.669.903 1.052.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.669.903 1.052.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.483.683 1.597.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.954.737 259.453.273
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 166.268.044 139.640.353
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-648.245 -301.653
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-648.245 -301.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-648.245 -301.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.319.638 61.651.738
Net Dönem Karı veya Zararı
26.974.283 41.667.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.268.044 139.640.353
TOPLAM KAYNAKLAR
554.222.781 399.093.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 631.866.300 283.021.827 383.619.825 152.455.895
Satışların Maliyeti
28 -579.730.030 -262.048.466 -352.800.814 -138.795.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.136.270 20.973.361 30.819.011 13.660.569
BRÜT KAR (ZARAR)
52.136.270 20.973.361 30.819.011 13.660.569
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.580.329 -3.524.842 -2.937.830 -1.895.452
Pazarlama Giderleri
29 -6.744.004 -3.817.757 -3.819.639 -1.922.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 34.507.752 20.341.853 20.305.342 10.462.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.331.447 -12.266.928 -13.668.956 -8.619.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.988.242 21.705.687 30.697.928 11.685.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.988.242 21.705.687 30.697.928 11.685.297
Finansman Gelirleri
33 10.679.736 4.713.251 9.071.855 3.915.031
Finansman Giderleri
33 -32.257.862 -10.761.166 -16.764.315 -6.033.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.410.116 15.657.772 23.005.468 9.567.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.435.833 -3.078.378 -5.435.877 -2.300.922
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -13.918.360 -3.768.593 -7.142.181 -2.831.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.482.527 690.215 1.706.304 530.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 1,17279500 0,54693000 0,76389500 0,31591700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-346.592 60.476 -127.530 78.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-433.240 75.595 -159.413 98.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.648 -15.119 31.883 -19.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
86.648 -15.119 31.883 -19.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-346.592 60.476 -127.530 78.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.627.691 12.639.870 17.442.061 7.344.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.627.691 12.639.870 17.442.061 7.344.631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053051
BIST