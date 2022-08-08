***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -165.103 0 -165.103 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 12.579.394 74.231.132 110.688.397 0 110.688.397Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 41.667.900 -41.667.900 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -346.592 0 -346.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.974.283 26.974.283 26.627.691 0 26.627.691Dönem Karı (Zararı)0 26.974.283 26.974.283 26.974.283 0 26.974.283Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-346.592 -346.592 0 0 0 0 -346.592 -346.592Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 tak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -648.245 0 -648.245 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 26.974.283 130.293.921 166.268.044 0 166.268.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.538.852 53.535.731Dönem Karı (Zararı)26.974.283 12.579.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.799.040 6.718.886Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 385.581 339.450Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.499.157 -4.307Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 75.536 2.072Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.423.621 -6.379Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-903.350 444.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 184.396 137.839Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.212 2.212Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.089.958 304.134Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.631.723 3.802.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -16.127.024 -6.786.197Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 28.448.900 10.670.812Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -256.315 -40.956Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 3.566.162 -41.522Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.435.833 3.078.378Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -2.249.904 -940.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.682.620 33.977.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -78.331.474 56.696.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 16.313 -17.669Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -71.795.460 -11.240.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -40.778.500 -11.444.797Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 130.206.501 -16.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.909.297 53.276.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -62.493Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -15.828.211 -949.892Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.198.656 1.272.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.615 -60.942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.615 -60.942Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -61.680 -60.942Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -11.935 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.600.636 -62.550.649Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 107.548.243 57.257.150Kredilerden Nakit Girişleri8 107.548.243 57.257.150Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -73.083.604 -112.685.556Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -73.083.604 -112.685.556Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -446.614 -355.650Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 -9.417.389 -6.766.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.988.169 -9.075.860NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.988.169 -9.075.860DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.742.609 12.689.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.730.778 3.613.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.733.141 3.742.609Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 356.133.366 281.443.590İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 825.927 933.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 355.307.439 280.509.743Diğer Alacaklar11 277.744 294.057İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 277.744 294.057Türev Araçlar12 119.844 5.389.259Stoklar13 149.806.714 79.434.875Peşin Ödenmiş Giderler15 9.030.242 14.110.288Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 19.902.777 10.487.726ARA TOPLAM544.003.828 394.902.404TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR544.003.828 394.902.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 230.830 233.170Maddi Duran Varlıklar18 222.578 196.820Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.348.216 906.700Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 315.915 322.293Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 315.915 322.293Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.101.414 2.532.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.218.953 4.191.222TOPLAM VARLIKLAR554.222.781 399.093.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 213.073.869 171.990.053Ticari Borçlar10 27.950.086 68.984.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.446.259 7.133.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 26.503.827 61.851.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 115.330 84.479Diğer Borçlar11 130.526.960 320.459İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 130.126.753 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 400.207 320.459Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.454.461 2.127.861Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 7.139.055 9.048.906Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.211.293 5.299.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.211.293 5.299.039ARA TOPLAM385.471.054 257.855.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER385.471.054 257.855.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 813.780 545.308Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.669.903 1.052.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.669.903 1.052.267Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.483.683 1.597.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER387.954.737 259.453.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 166.268.044 139.640.353Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-648.245 -301.653Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-648.245 -301.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-648.245 -301.653Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.319.638 61.651.738Net Dönem Karı veya Zararı26.974.283 41.667.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.268.044 139.640.353TOPLAM KAYNAKLAR554.222.781 399.093.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 631.866.300 283.021.827 383.619.825 152.455.895Satışların Maliyeti28 -579.730.030 -262.048.466 -352.800.814 -138.795.326TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.136.270 20.973.361 30.819.011 13.660.569BRÜT KAR (ZARAR)52.136.270 20.973.361 30.819.011 13.660.569Genel Yönetim Giderleri29 -5.580.329 -3.524.842 -2.937.830 -1.895.452Pazarlama Giderleri29 -6.744.004 -3.817.757 -3.819.639 -1.922.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 34.507.752 20.341.853 20.305.342 10.462.573Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.331.447 -12.266.928 -13.668.956 -8.619.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.988.242 21.705.687 30.697.928 11.685.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.988.242 21.705.687 30.697.928 11.685.297Finansman Gelirleri33 10.679.736 4.713.251 9.071.855 3.915.031Finansman Giderleri33 -32.257.862 -10.761.166 -16.764.315 -6.033.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.410.116 15.657.772 23.005.468 9.567.022Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.435.833 -3.078.378 -5.435.877 -2.300.922Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -13.918.360 -3.768.593 -7.142.181 -2.831.151Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 5.482.527 690.215 1.706.304 530.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100DÖNEM KARI (ZARARI)26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27 26.974.283 12.579.394 17.569.591 7.266.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,17279500 0,54693000 0,76389500 0,31591700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-346.592 60.476 -127.530 78.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-433.240 75.595 -159.413 98.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86.648 -15.119 31.883 -19.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri86.648 -15.119 31.883 -19.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-346.592 60.476 -127.530 78.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.627.691 12.639.870 17.442.061 7.344.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.627.691 12.639.870 17.442.061 7.344.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053051BIST