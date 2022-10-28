***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.225 0 29.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.145.580 14.145.580 14.174.805 0 14.174.805Dönem Karı (Zararı)14.145.580 14.145.580 14.145.580 14.145.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.225 29.225 0 0 0 0 29.225 29.225Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -196.354 0 -196.354 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 14.145.580 75.797.318 112.223.332 0 112.223.332Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 41.667.900 -41.667.900 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -478.443 0 -478.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.130.717 38.130.717 37.652.274 0 37.652.274Dönem Karı (Zararı)0 38.130.717 38.130.717 38.130.717 0 38.130.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-478.443 -478.443 0 0 0 0 -478.443 -478.443Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -780.096 0 -780.096 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 38.130.717 141.450.355 177.292.627 0 177.292.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.013.628 55.732.844Dönem Karı (Zararı)38.130.717 14.145.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.103.269 11.369.922Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 602.562 512.327Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.008.809 -1.434.211Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 35.042 11.548Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.973.767 -1.445.759Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler722.205 979.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 346.332 212.977Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.337 3.337Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 372.536 762.914Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.147.652 7.222.760Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -27.392.994 -11.414.233Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 58.810.713 17.292.905Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.049.418 -26.903Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 779.351 1.370.991Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 12.169.810 3.807.388Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -1.547.769 282.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.774.019 31.517.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -66.025.243 -25.848.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 44.200 -72.621Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -54.386.011 -2.963.599Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 79.077.341 60.398.371Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 55.063.732 3.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları98.008.005 57.032.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -116.513Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -22.977.668 -3.969.283Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.983.291 2.786.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.048 -112.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.048 -112.448Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -83.716 -112.448Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -15.332 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.341.848 -58.929.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 177.451.278 184.824.198Kredilerden Nakit Girişleri8 177.451.278 184.824.198Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -229.986.639 -234.202.604Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -229.986.639 -234.202.604Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -705.928 -548.775Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 -29.100.559 -9.002.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.572.732 -3.309.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.572.732 -3.309.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.742.609 12.689.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.315.341 9.379.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.315.341 3.742.609Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 346.654.440 281.443.590İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 741.949 933.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 345.912.491 280.509.743Diğer Alacaklar11 249.857 294.057İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 249.857 294.057Türev Araçlar12 0 5.389.259Stoklar13 130.847.119 79.434.875Peşin Ödenmiş Giderler15 9.817.683 14.110.288Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 14.699.038 10.487.726ARA TOPLAM509.583.478 394.902.404TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR509.583.478 394.902.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 229.660 233.170Maddi Duran Varlıklar18 225.082 196.820Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.503.480 906.700Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 310.037 322.293Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 310.037 322.293Ertelenmiş Vergi Varlığı35 9.494.549 2.532.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.762.808 4.191.222TOPLAM VARLIKLAR521.346.286 399.093.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 125.597.903 171.990.053Ticari Borçlar10 147.012.824 68.984.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 44.865.103 7.133.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 102.147.721 61.851.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 170.809 84.479Diğer Borçlar11 55.384.191 320.459İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 54.903.895 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 480.296 320.459Türev Araçlar12 31.731 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.233.823 2.127.861Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 5.083.747 9.048.906Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.674.912 5.299.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.674.912 5.299.039ARA TOPLAM341.189.940 257.855.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER341.189.940 257.855.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 867.066 545.308Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.996.653 1.052.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.996.653 1.052.267Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.863.719 1.597.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER344.053.659 259.453.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 177.292.627 139.640.353Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-780.096 -301.653Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-780.096 -301.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-780.096 -301.653Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.319.638 61.651.738Net Dönem Karı veya Zararı38.130.717 41.667.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR177.292.627 139.640.353TOPLAM KAYNAKLAR521.346.286 399.093.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.006.843.220 495.319.272 374.976.920 212.297.445Satışların Maliyeti28 -925.485.408 -463.704.657 -345.755.378 -201.656.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.357.812 31.614.615 29.221.542 10.641.254BRÜT KAR (ZARAR)81.357.812 31.614.615 29.221.542 10.641.254Genel Yönetim Giderleri29 -9.362.350 -5.728.865 -3.782.021 -2.204.023Pazarlama Giderleri29 -11.121.628 -6.012.645 -4.377.624 -2.194.888Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 53.605.328 31.870.172 19.097.576 11.528.319Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.294.935 -20.561.394 1.036.512 -8.294.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.184.227 31.181.883 41.195.985 9.476.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.184.227 31.181.883 41.195.985 9.476.196Finansman Gelirleri33 13.364.862 5.735.348 2.685.126 1.022.097Finansman Giderleri33 -61.248.562 -18.964.263 -28.990.700 -8.203.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.300.527 17.952.968 14.890.411 2.295.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.169.810 -3.807.388 -3.733.977 -729.010Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -19.012.509 -4.023.136 -5.094.149 -254.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 6.842.699 215.748 1.360.172 -474.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186DÖNEM KARI (ZARARI)38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27 38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,65785700 0,61502500 0,48506200 0,06809504Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-478.443 29.225 -131.851 -31.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-598.054 36.531 -164.814 -39.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler119.611 -7.306 32.963 7.813Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri119.611 -7.306 32.963 7.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-478.443 29.225 -131.851 -31.251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.652.274 14.174.805 11.024.583 1.534.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37.652.274 14.174.805 11.024.583 1.534.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075026BIST