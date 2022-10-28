***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 13:17
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.225 0 29.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.145.580 14.145.580 14.174.805 0 14.174.805
Dönem Karı (Zararı)
14.145.580 14.145.580 14.145.580 14.145.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.225 29.225 0 0 0 0 29.225 29.225
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -196.354 0 -196.354 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 14.145.580 75.797.318 112.223.332 0 112.223.332
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 41.667.900 -41.667.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -478.443 0 -478.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.130.717 38.130.717 37.652.274 0 37.652.274
Dönem Karı (Zararı)
0 38.130.717 38.130.717 38.130.717 0 38.130.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-478.443 -478.443 0 0 0 0 -478.443 -478.443
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -780.096 0 -780.096 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 38.130.717 141.450.355 177.292.627 0 177.292.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.013.628 55.732.844
Dönem Karı (Zararı)
38.130.717 14.145.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.103.269 11.369.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 602.562 512.327
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.008.809 -1.434.211
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 35.042 11.548
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.973.767 -1.445.759
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
722.205 979.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 346.332 212.977
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.337 3.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 372.536 762.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.147.652 7.222.760
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -27.392.994 -11.414.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 58.810.713 17.292.905
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.049.418 -26.903
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 779.351 1.370.991
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 12.169.810 3.807.388
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.547.769 282.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.774.019 31.517.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -66.025.243 -25.848.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 44.200 -72.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -54.386.011 -2.963.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 79.077.341 60.398.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 55.063.732 3.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.008.005 57.032.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -116.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -22.977.668 -3.969.283
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.983.291 2.786.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.048 -112.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.048 -112.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -83.716 -112.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -15.332 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.341.848 -58.929.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 177.451.278 184.824.198
Kredilerden Nakit Girişleri
8 177.451.278 184.824.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -229.986.639 -234.202.604
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -229.986.639 -234.202.604
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -705.928 -548.775
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -29.100.559 -9.002.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.572.732 -3.309.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.572.732 -3.309.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.742.609 12.689.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.315.341 9.379.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.315.341 3.742.609
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 346.654.440 281.443.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 741.949 933.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 345.912.491 280.509.743
Diğer Alacaklar
11 249.857 294.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 249.857 294.057
Türev Araçlar
12 0 5.389.259
Stoklar
13 130.847.119 79.434.875
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.817.683 14.110.288
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 14.699.038 10.487.726
ARA TOPLAM
509.583.478 394.902.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
509.583.478 394.902.404
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 229.660 233.170
Maddi Duran Varlıklar
18 225.082 196.820
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.503.480 906.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 310.037 322.293
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 310.037 322.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 9.494.549 2.532.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.762.808 4.191.222
TOPLAM VARLIKLAR
521.346.286 399.093.626
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 125.597.903 171.990.053
Ticari Borçlar
10 147.012.824 68.984.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 44.865.103 7.133.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 102.147.721 61.851.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 170.809 84.479
Diğer Borçlar
11 55.384.191 320.459
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 54.903.895 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 480.296 320.459
Türev Araçlar
12 31.731 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.233.823 2.127.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.083.747 9.048.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.674.912 5.299.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.674.912 5.299.039
ARA TOPLAM
341.189.940 257.855.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.189.940 257.855.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 867.066 545.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.996.653 1.052.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.996.653 1.052.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.863.719 1.597.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
344.053.659 259.453.273
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 177.292.627 139.640.353
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-780.096 -301.653
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-780.096 -301.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-780.096 -301.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.319.638 61.651.738
Net Dönem Karı veya Zararı
38.130.717 41.667.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.292.627 139.640.353
TOPLAM KAYNAKLAR
521.346.286 399.093.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.006.843.220 495.319.272 374.976.920 212.297.445
Satışların Maliyeti
28 -925.485.408 -463.704.657 -345.755.378 -201.656.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.357.812 31.614.615 29.221.542 10.641.254
BRÜT KAR (ZARAR)
81.357.812 31.614.615 29.221.542 10.641.254
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.362.350 -5.728.865 -3.782.021 -2.204.023
Pazarlama Giderleri
29 -11.121.628 -6.012.645 -4.377.624 -2.194.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 53.605.328 31.870.172 19.097.576 11.528.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.294.935 -20.561.394 1.036.512 -8.294.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.184.227 31.181.883 41.195.985 9.476.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.184.227 31.181.883 41.195.985 9.476.196
Finansman Gelirleri
33 13.364.862 5.735.348 2.685.126 1.022.097
Finansman Giderleri
33 -61.248.562 -18.964.263 -28.990.700 -8.203.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.300.527 17.952.968 14.890.411 2.295.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.169.810 -3.807.388 -3.733.977 -729.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -19.012.509 -4.023.136 -5.094.149 -254.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 6.842.699 215.748 1.360.172 -474.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 38.130.717 14.145.580 11.156.434 1.566.186
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 1,65785700 0,61502500 0,48506200 0,06809504
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-478.443 29.225 -131.851 -31.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-598.054 36.531 -164.814 -39.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.611 -7.306 32.963 7.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.611 -7.306 32.963 7.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-478.443 29.225 -131.851 -31.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.652.274 14.174.805 11.024.583 1.534.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.652.274 14.174.805 11.024.583 1.534.935
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075026
BIST