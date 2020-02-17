***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:16
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi 4.Dönem Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819421
BIST
14:21120.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 801,24
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:216,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:216,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:21307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,04
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|599.413.016
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,41
|189.498.788
|% 16,09
|
|KUTPO
|10,77
|44.471.700
|% 14,33
|
|OSTIM
|2,48
|103.718.017
|% 10,71
|
|PRKAB
|4,93
|33.755.056
|% 10,04
|
|ARDYZ
|16,16
|29.493.367
|% -10,22
|
|ERBOS
|24,96
|14.036.378
|% -9,17
|
|QNBFB
|49,00
|1.165.781
|% -7,28
|
|HUBVC
|40,08
|39.047.029
|% -7,18
|
|IHGZT
|4,00
|87.182
|% -6,76
|
|THYAO
|15,24
|1.083.834.001
|% 2,35
|
|ASELS
|29,78
|1.076.106.124
|% 2,41
|
|GSRAY
|3,40
|599.413.016
|% 18,06
|
|ODAS
|2,25
|526.698.364
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|358.191.393
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|526.698.364
|% 4,65
|
|IHLGM
|1,37
|75.334.257
|% -0,72
|
|ZOREN
|1,76
|89.989.878
|% 2,92
|
|ALBRK
|1,65
|76.802.540
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,25
|56.533.671
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8432
|7,8825
|% -0,42
|
|Frank
|6,1314
|6,1684
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6066
|1,6146
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|