***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 14:19
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeni ile, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 (Ellimilyon) TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılmasına,
Esas sözleşmenin 6. Maddesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere ekteki gibi değiştirilmesine,
Esas Sözleşme tadili konusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli iznin temini durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ve diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Despec_Ana Sözleşme_Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821142
BIST