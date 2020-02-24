***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştırSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeni ile, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 (Ellimilyon) TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılmasına,Esas sözleşmenin 6. Maddesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere ekteki gibi değiştirilmesine,Esas Sözleşme tadili konusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli iznin temini durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ve diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Despec_Ana Sözleşme_Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821142BIST