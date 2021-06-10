***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
10.06.2021 15:28
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantıları
17:371.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:378,3507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0772
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:3710,1179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1597
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:37505,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -8,92
|Açılış
|: 505,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,83
BIST En Aktif Hisseler17:37
|OYYAT
|22,54
|151.738.242
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.878.965
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|443.088.947
|% 9,86
|
|LINK
|35,26
|40.527.032
|% 8,76
|
|BMSCH
|6,01
|171.175.093
|% 8,68
|
|TKURU
|157,70
|5.425.546
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.401.897
|% -9,97
|
|CLEBI
|235,20
|87.637.636
|% -8,16
|
|ATATP
|29,24
|95.641.865
|% -7,53
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,55
|1.386.848.088
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,21
|1.047.971.048
|% 2,31
|
|GARAN
|8,49
|1.043.746.917
|% 0,12
|
|ASELS
|15,65
|566.480.772
|% -0,32
|
|FENER
|37,52
|537.787.037
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,21
|1.047.971.048
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,28
|433.246.738
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,64
|305.763.198
|% 1,23
|
|GARAN
|8,49
|1.043.746.917
|% 0,12
|
|THYAO
|14,55
|1.386.848.088
|% 0,83
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3507
|% -0,92
|
|Euro
|10,1111
|10,1179
|% -1,55
|
|Sterlin
|11,7623
|11,8213
|% -1,26
|
|Frank
|9,2593
|9,3151
|% -1,32
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% -0,83
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-15,10
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|0,35
|