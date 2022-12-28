***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz SteelSeries ApS tarafından verilen 2022 yılında dünyada dört çeyrekte de hedefini tutturan tek distribütör olarak ‘'Yılın Distribütörü'' ödülüne hak kazanmıştır. SteelSeries, 2001 yılında Danimarka'da kurulan mouse, kulaklık, oyun aksesuarları ve yazılımı da dahil olmak üzere, bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları üreten şirkettir. Şirketimiz Türkiye'de SteelSeries ApS'nin tek yetkili distribütörüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090533BIST