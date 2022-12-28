***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 11:16
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz SteelSeries ApS tarafından verilen 2022 yılında dünyada dört çeyrekte de hedefini tutturan tek distribütör olarak ‘'Yılın Distribütörü'' ödülüne hak kazanmıştır. SteelSeries, 2001 yılında Danimarka'da kurulan mouse, kulaklık, oyun aksesuarları ve yazılımı da dahil olmak üzere, bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları üreten şirkettir. Şirketimiz Türkiye'de SteelSeries ApS'nin tek yetkili distribütörüdür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090533
BIST
14:185.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -37,56
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1818,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1819,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0425
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:181.085,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.085,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:18
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.082.967
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|499.437.396
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|16.728.461
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|600,20
|4.150.304.157
|% -9,46
|
|IMASM
|221,50
|112.440.268
|% -8,85
|
|CMBTN
|562,40
|39.212.989
|% -8,42
|
|KOZAL
|600,20
|4.150.304.157
|% -9,46
|
|THYAO
|140,00
|3.681.539.944
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,06
|3.408.948.508
|% 4,91
|
|ASELS
|58,05
|2.724.573.307
|% 0,17
|
|KRDMD
|17,98
|2.697.339.100
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,18
|1.529.686.649
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,98
|2.697.339.100
|% 1,24
|
|YKBNK
|11,75
|1.627.473.249
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,87
|1.668.256.645
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,03
|365.103.224
|% -1,62
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7030
|18,7117
|% 0,22
|
|Euro
|19,9102
|19,9292
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5206
|22,6335
|% 0,59
|
|Frank
|20,0860
|20,2070
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,21
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-8,41
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.328
|7.379
|-20,00
|
|Yarım
|3.549
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-0,50
|