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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2023 15:58
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 14.10.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 10.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 16.05.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri. Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 14.10.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.06.2018 İcrada Görevli Genel Müdür - Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
KAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
SERDAR URÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.05.2021 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
UFUK ESİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158972


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