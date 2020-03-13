***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.03.2020 15:33
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimiz ile cep telefonu firması OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalamak üzere görüşmelere başlanmıştır.
2018 yılında Çin'de kurulan realme 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası olarak pazarda 7. Sıraya yükselmiştir. realme Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye pazarlarında faaliyet göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828744
BIST