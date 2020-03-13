GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.03.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz ile cep telefonu firması OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalamak üzere görüşmelere başlanmıştır.
            2018 yılında Çin'de kurulan realme 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası olarak pazarda 7. Sıraya yükselmiştir. realme Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye pazarlarında faaliyet göstermektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828744


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0296.356
Değişim :  2,90% |  2.716,31
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 587.265 % 10,00  
CLEBI 68,20 4.055.488 % 10,00  
QNBFB 37,56 1.651.393 % 9,95  
PEKGY 1,99 5.387.921 % 9,94  
DITAS 7,86 500.739 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8589 7,8983 % -0,66  
Frank 6,5986 6,6383 % -0,97  
Riyal 1,6741 1,6825 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 -0,19  
Altın Gr. 319 320 -0,79  
Cumhuriyet 2.132 2.165 13,00  
Tam 2.114 2.167 -0,72  
Yarım 1.022 1.048 -0,35  
Çeyrek 513 524 -0,18  
Gümüş.Ons 15,41 15,44 -0,40  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,06  
B. Petrol 33,93 33,93 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru