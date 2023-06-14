***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.06.2023 14:57
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:
1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ufuk Esin'in seçilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Salih Baş, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Halil Duman'ın ve Sn.Kerim Işık seçilmelerine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Attila Kayalıoğlu'nun seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158649
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|278.435.914
|% 10,00
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|SNPAM
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|1.330.711
|% 10,00
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|ISBTR
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|1.400.878
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|1.482
|5,63
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|9.992
|10.002
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|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
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|Yarım
|4.791
|4.885
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|2.396
|2.443
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|Gümüş.Ons
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