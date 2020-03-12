***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 15:31
***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DESPC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Duman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827480
BIST
17:0993.762
En Yüksek
|Değişim
|: -7,14%
|| -7.204,76
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:096,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0742
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:097,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:09320,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -6,10
|Açılış
|: 320,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|51.978.456
|% 18,26
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|SELEC
|8,19
|193.860.624
|% 10,98
|
|DEVA
|11,01
|253.104.178
|% 10,76
|
|PINSU
|2,61
|24.266.290
|% 10,13
|
|KFEIN
|8,40
|13.917.978
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.378.701
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.680.795
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.971.841
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.999.360
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|811.349.241
|% -6,65
|
|THYAO
|8,73
|560.523.391
|% -9,16
|
|GARAN
|8,77
|392.058.247
|% -8,46
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|MGROS
|19,55
|284.203.363
|% -14,93
|
|IHLGM
|0,90
|165.389.719
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|186.741.617
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|80.623.382
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|132.846.075
|% -12,34
|
|ADESE
|1,08
|116.959.231
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8854
|7,9249
|% -0,68
|
|Frank
|6,6258
|6,6657
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6677
|1,6761
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|