***DEVA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.04.2021 09:11
***DEVA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKA, DEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8830302 TL Teorik Fiyat: 18,917 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 29,48 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926503
BIST
11:591.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:598,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:599,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:59457,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:59
|QUAGR
|19,91
|459.125
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|78.864.289
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|595.473
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.372.506
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.665.805
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|39.094.128
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,60
|3.536.326
|% -7,69
|
|NTGAZ
|16,19
|782.596.280
|% -2,06
|
|BJKAS
|12,29
|368.723.381
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|350.166.404
|% 0,31
|
|GARAN
|6,63
|295.987.469
|% -0,15
|
|PETKM
|6,07
|283.999.316
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,84
|162.696.619
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|157.025.537
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|82.883.578
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,65
|34.257.751
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|57.757.170
|% -2,63
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1871
|8,1930
|% 0,47
|
|Euro
|9,7401
|9,7490
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2289
|11,2852
|% 0,78
|
|Frank
|8,8228
|8,8760
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1787
|2,1896
|% 0,50
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,17
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,22
|