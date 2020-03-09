***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:21
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825495
BIST
16:22103.660
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -5.940,95
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.561
16:226,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:227,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1378
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:22330,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,73
|Açılış
|: 330,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|66.891.562
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,94
|10.547.491
|% 7,35
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|VAKKO
|5,00
|51.764.964
|% -17,08
|
|ARSAN
|4,17
|15.067.143
|% -16,27
|
|OYAYO
|6,61
|6.602.159
|% -14,93
|
|AYCES
|8,50
|1.663.743
|% -14,83
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|THYAO
|10,61
|731.341.104
|% -4,76
|
|ASELS
|27,96
|518.865.670
|% -6,30
|
|GARAN
|9,43
|280.200.100
|% -5,98
|
|TUPRS
|92,90
|212.776.888
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,30
|196.610.573
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,24
|131.894.170
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,30
|196.610.573
|% -5,35
|
|ODAS
|1,91
|147.960.304
|% -7,73
|
|KARSN
|1,69
|125.872.545
|% -8,65
|
|THYAO
|10,61
|731.341.104
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9891
|8,0292
|% 1,00
|
|Frank
|6,5855
|6,6252
|% 1,97
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|8,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.177
|2.232
|21,82
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,56
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-9,61
|