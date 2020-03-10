***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:41
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826140
BIST
16:47103.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,55
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:476,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:476,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:47327,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 327,06
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.312.115
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,24
|19.734.487
|% 13,69
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,58
|22.695.598
|% 9,30
|
|OYAYO
|5,62
|880.699
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.032.697
|% -9,74
|
|GSRAY
|2,74
|172.003.514
|% -8,97
|
|TSPOR
|5,19
|177.358.362
|% -8,95
|
|TGSAS
|4,19
|3.595.279
|% -8,91
|
|THYAO
|10,45
|918.370.928
|% 0,67
|
|ASELS
|27,14
|879.544.810
|% -2,23
|
|GARAN
|9,49
|556.398.175
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,36
|369.360.590
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|234.657.432
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,36
|369.360.590
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,22
|197.288.924
|% -3,17
|
|ODAS
|1,82
|234.657.432
|% -2,67
|
|KARSN
|1,61
|155.950.909
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|120.297.393
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9626
|8,0026
|% -0,91
|
|Frank
|6,5533
|6,5928
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6294
|1,6375
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-25,17
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|-12,52
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,06
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,98
|36,98
|2,62
|