***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:47
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827604
BIST
16:5393.285
En Yüksek
|Değişim
|: -7,61%
|| -7.681,18
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:536,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0694
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2797
En Düşük
6,2064
16:537,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:53320,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -6,40
|Açılış
|: 320,26
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|2,52
|21.332.611
|% 6,33
|
|ECILC
|4,22
|333.607.112
|% 5,76
|
|RTALB
|2,43
|41.637.096
|% 5,65
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|TIRE
|4,08
|32.371.483
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.584.503
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.282.202
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.786.095
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.874.338
|% -20,00
|
|ASELS
|24,48
|782.572.607
|% -6,42
|
|THYAO
|8,73
|539.430.929
|% -9,16
|
|GARAN
|8,77
|367.091.391
|% -8,46
|
|ECILC
|4,22
|333.607.112
|% 5,76
|
|MGROS
|19,88
|277.261.095
|% -13,49
|
|IHLGM
|0,92
|160.307.113
|% -17,86
|
|ODAS
|1,33
|177.720.677
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,75
|77.627.437
|% -18,48
|
|KARSN
|1,35
|130.184.189
|% -12,34
|
|ADESE
|1,09
|112.080.736
|% -17,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8884
|7,9279
|% -0,64
|
|Frank
|6,6383
|6,6783
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6654
|1,6737
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|-47,35
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,51
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-19,11
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,56
|
|Gümüş.Ons
|15,94
|15,97
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,12
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|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-2,66
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