***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:59
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827618
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:056,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9877
18:05319,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -7,15
|Açılış
|: 319,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|77.100.988
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.608.178
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.318
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|487.004.374
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.802.731
|% 10,57
|
|AVTUR
|1,16
|3.670.235
|% -20,00
|
|DERAS
|2,00
|4.436.738
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|10.720.640
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.390.978
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.699.436
|% -20,00
|
|ODAS
|1,32
|217.882.366
|% -18,01
|
|IHLGM
|0,90
|170.605.338
|% -19,64
|
|CRFSA
|5,87
|133.687.109
|% -17,44
|
|ADESE
|1,06
|121.609.808
|% -19,70
|
|SOKM
|7,82
|92.917.485
|% -12,72
|
|IHLGM
|0,90
|170.605.338
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|217.882.366
|% -18,01
|
|RTALB
|2,76
|77.100.988
|% 20,00
|
|HLGYO
|1,18
|21.614.209
|% -13,87
|
|CRFSA
|5,87
|133.687.109
|% -17,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9248
|7,9645
|% -0,18
|
|Frank
|6,6225
|6,6624
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6731
|1,6814
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-58,26
|
|Altın Gr.
|321
|322
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,84
|15,87
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|33,55
|33,55
|-2,24
|