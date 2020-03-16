***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:58
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829208
BIST
13:0589.696
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -5.909,46
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:056,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:057,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1045
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:05312,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,39
|Açılış
|: 312,78
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,14
|8.671.729
|% 7,55
|
|RTALB
|2,91
|42.104.970
|% 6,59
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|AKFGY
|2,07
|1.034.454
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.188.403
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.015.663
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|612.973
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.394.475
|% -10,00
|
|THYAO
|8,53
|276.340.042
|% -6,67
|
|YKBNK
|2,10
|93.029.844
|% -4,98
|
|PETKM
|3,01
|85.893.187
|% -4,14
|
|KRDMD
|1,94
|78.224.239
|% -5,83
|
|HALKB
|5,05
|71.402.796
|% -4,90
|
|IHLGM
|0,88
|49.216.850
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|69.726.608
|% -7,97
|
|YKBNK
|2,10
|93.029.844
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,15
|48.769.511
|% -4,17
|
|CEMAS
|0,74
|25.370.340
|% -6,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7947
|7,8338
|% 0,61
|
|Frank
|6,7348
|6,7754
|% 1,64
|
|Riyal
|1,6927
|1,7012
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|-8,59
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,94
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,23
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|13,17
|13,22
|-1,53
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,24
|31,24
|-2,61
|