***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 16:40
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833286
BIST
18:0088.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -69,45
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:006,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5882
En Düşük
6,4403
18:007,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2704
En Düşük
7,1420
18:00343,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,19
|Açılış
|: 343,25
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|ADBGR
|6,05
|1.171.402
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,86
|14.486.760
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.175.498
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.336.358
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.655.538
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.329.629
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|344.896
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.514.674
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.816.991
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.696.081
|% -9,95
|
|THYAO
|8,69
|748.426.415
|% -1,92
|
|ASELS
|23,24
|635.776.991
|% 0,52
|
|GARAN
|8,02
|572.141.317
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,10
|490.816.991
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.192.900
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,95
|182.734.096
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,03
|341.416.354
|% 5,18
|
|IHLAS
|0,48
|63.563.436
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|184.772.131
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,84
|258.838.498
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1406
|8,1814
|% 1,74
|
|Frank
|6,8290
|6,8701
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7464
|1,7551
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
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