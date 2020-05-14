***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:16
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844920
BIST
16:3399.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -929,36
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:336,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:337,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:33385,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.061.296
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|135.762.154
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|128.057.251
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.420.682
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,06
|1.370.469.410
|% 1,40
|
|ECILC
|6,22
|1.036.152.692
|% 4,36
|
|GARAN
|7,75
|575.436.160
|% -1,90
|
|SASA
|9,23
|428.066.552
|% 1,43
|
|SELEC
|9,76
|378.985.334
|% 1,56
|
|ECILC
|6,22
|1.036.152.692
|% 4,36
|
|IEYHO
|0,64
|99.339.959
|% 6,67
|
|CEMAS
|1,05
|134.049.427
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,15
|142.842.049
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,42
|295.798.972
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4710
|8,5135
|% -0,46
|
|Frank
|7,1268
|7,1697
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.513
|-5,10
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-5,20
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,50
|
|Çeyrek
|620
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
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