***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:49
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844929
BIST
16:4599.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -902,70
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:456,9654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:457,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:45386,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 386,70
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
387,00
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,64
|35.923.550
|% 8,47
|
|ATSYH
|1,71
|594.675
|% 4,27
|
|BURCE
|7,29
|7.176.844
|% 2,39
|
|BAKAB
|8,51
|4.308.665
|% 1,43
|
|ASELS
|29,00
|1.399.951.668
|% 1,19
|
|ALYAG
|1,60
|21.427.404
|% -9,60
|
|DOBUR
|11,67
|19.131.920
|% -7,45
|
|GYHOL
|27,28
|60.016.446
|% -6,00
|
|BRMEN
|1,43
|4.531.790
|% -5,92
|
|ALKIM
|16,59
|226.337.738
|% -5,31
|
|ASELS
|29,00
|1.399.951.668
|% 1,19
|
|ECILC
|6,04
|1.116.698.809
|% 1,34
|
|GARAN
|7,74
|592.590.429
|% -2,03
|
|SASA
|9,20
|435.910.216
|% 1,10
|
|SELEC
|9,33
|411.408.614
|% -2,91
|
|ECILC
|6,04
|1.116.698.809
|% 1,34
|
|IEYHO
|0,64
|100.016.832
|% 6,67
|
|CEMAS
|1,06
|134.423.137
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,14
|143.580.503
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,41
|301.029.018
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5075
|% -0,53
|
|Frank
|7,1242
|7,1672
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.513
|-5,10
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-5,20
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,50
|
|Çeyrek
|620
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
|
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