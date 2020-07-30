***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.07.2020 12:24
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864176
BIST
12:141.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:146,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:148,2130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:14438,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,28
|Açılış
|: 438,32
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.374
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.374
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.021.543
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,10
|53.913.607
|% -9,98
|
|NIBAS
|16,09
|17.490.359
|% -6,18
|
|KARTN
|677,00
|22.466.712
|% -5,87
|
|ASELS
|35,22
|580.824.239
|% -0,17
|
|GARAN
|7,03
|523.128.918
|% -0,99
|
|GUSGR
|6,31
|473.519.785
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,24
|423.763.672
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,27
|277.028.778
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,24
|423.763.672
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|154.433.244
|% 0,59
|
|GUSGR
|6,31
|473.519.785
|% 0,64
|
|GARAN
|7,03
|523.128.918
|% -0,99
|
|KRDMD
|2,99
|194.699.533
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0593
|9,1047
|% 0,12
|
|Frank
|7,6212
|7,6671
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8606
|1,8700
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-19,68
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.933
|-5,70
|
|Tam
|2.974
|3.019
|-10,30
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-2,80
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,50
|
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