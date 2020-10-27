***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 15:11
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884328
BIST
17:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:048,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:049,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:04501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.043.793
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.630.026
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|GARAN
|6,86
|959.204.285
|% 1,33
|
|RTALB
|50,70
|883.381.072
|% 2,38
|
|SISE
|6,40
|832.669.299
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.061.402
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,70
|381.882.074
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,12
|474.785.263
|% 1,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1813
|% 1,21
|
|Euro
|9,6825
|9,6852
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,6267
|10,6800
|% 1,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:04
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17:14ACSEL
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