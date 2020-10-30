***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:18
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884926
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3841
En Düşük
8,2678
16:579,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1156
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CUSAN
|6,27
|22.049.244
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.580.973
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|893.437.111
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.854.568
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,61
|376.784.066
|% -9,04
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.326.268
|% -5,45
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3785
|8,3824
|% 1,14
|
|Euro
|9,7903
|9,7979
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,8180
|10,8722
|% 1,34
|
|Frank
|9,1038
|9,1587
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% 1,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,35
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,75
|37,75
|-0,51
|
Seans Raporu
16:55
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