***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 15:02
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887128
BIST
16:211.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 40,98
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:218,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -5,50%
|| -0,4683
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:219,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -0,5446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:21489,26
En Yüksek
|Değişim
|: -8,52%
|| -45,56
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DOCO
|337,70
|153.484.065
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|330.308.099
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.095.624
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.598.256
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.327.468
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|386.366.887
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|257.163.220
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,33
|20.354.139
|% -9,57
|
|KLGYO
|10,90
|191.827.308
|% -8,79
|
|GARAN
|7,51
|3.993.741.489
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.733.353.447
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.491.358.412
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,49
|1.084.706.913
|% 6,87
|
|AKBNK
|5,40
|1.078.027.751
|% 7,57
|
|GARAN
|7,51
|4.027.833.799
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,50
|1.091.427.546
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.506.352.943
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,53
|387.082.914
|% -15,00
|
|ODAS
|3,68
|847.704.995
|% 2,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0529
|8,0613
|% -5,38
|
|Euro
|9,5759
|9,5896
|% -5,30
|
|Sterlin
|10,5857
|10,6388
|% -5,24
|
|Frank
|8,8536
|8,9069
|% -6,09
|
|Riyal
|2,1436
|2,1543
|% -5,35
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:30EGEEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 342.40 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 063 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 64 artarak (% 4.12 ) 1, 356
-
16:29XU100
Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 26, 509.00 milyon TL de
-
16:26TEKTU
Yüzde 6.43 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 136, 862 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 1, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 190.00 milyon TL de