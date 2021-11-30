***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 12:00
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980235
BIST
13:191.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:1912,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1567
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:1914,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,2849
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:19749,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 14,66
|Açılış
|: 749,66
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SONME
|31,02
|2.784.287
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.921.198
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|78.882.537
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.630.243
|% -9,56
|
|FENER
|31,64
|109.973.846
|% -8,13
|
|ELITE
|21,30
|17.990.471
|% -7,31
|
|KOZAL
|129,60
|1.467.183.345
|% 7,46
|
|TRILC
|14,60
|606.314.457
|% 1,67
|
|BASGZ
|13,07
|275.585.000
|% 2,43
|
|BIMAS
|70,10
|215.472.864
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,27
|209.271.688
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,27
|209.271.688
|% 0,44
|
|ODAS
|1,52
|81.340.904
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|38.913.783
|% -1,32
|
|TRILC
|14,60
|606.314.457
|% 1,67
|
|MOBTL
|1,70
|41.092.807
|% 0,59
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9708
|12,9730
|% 1,22
|
|Euro
|14,7384
|14,7538
|% 1,97
|
|Sterlin
|17,2668
|17,3534
|% 1,59
|
|Frank
|14,0649
|14,1496
|% 1,79
|
|Riyal
|3,4456
|3,4629
|% 1,18
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|12,78
|
|Altın Gr.
|750
|750
|15,00
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.931
|5.056
|123,43
|
|Yarım
|2.383
|2.446
|59,71
|
|Çeyrek
|1.195
|1.223
|29,85
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|0,15
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-1,97
|