***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:47
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065939
BIST
16:503.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -17,83
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:5018,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:5018,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1300
En Düşük
17,8996
16:50985,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,64
|Açılış
|: 985,89
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BFREN
|1.390,40
|21.949.538
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|435.438.638
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|215.663.719
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.528.775
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.501.181
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,20
|487.671.531
|% -7,93
|
|THYAO
|69,55
|3.024.124.364
|% 0,87
|
|ASELS
|30,42
|2.672.342.814
|% 5,85
|
|HEKTS
|55,70
|1.761.294.532
|% -6,39
|
|YKBNK
|7,15
|1.738.904.869
|% 1,27
|
|GARAN
|19,29
|1.479.313.849
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,92
|832.521.928
|% 3,23
|
|TSKB
|2,50
|832.643.467
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,91
|1.074.737.283
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,30
|852.045.742
|% -4,35
|
|YKBNK
|7,15
|1.738.904.869
|% 1,27
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5298
|18,5439
|% 0,14
|
|Euro
|18,1100
|18,1300
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,2602
|20,3618
|% 0,86
|
|Frank
|18,8052
|18,9185
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9172
|4,9419
|% 0,41
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.620
|6.684
|-97,00
|
|Yarım
|3.221
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,54
|87,54
|-0,51
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05FRIGO
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 352, 361 adet işlem
-
17:04TKFEN
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 940, 067 adet işlem
-
17:03SMRTG
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 59.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 930, 281 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 52 kaybederek (% -0.10 ) 3, 485
-
17:02XU100
Endeks 3, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 39, 989.00 milyon TL de