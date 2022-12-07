***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:20
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085376
BIST
17:224.808
En Yüksek
|Değişim
|: -3,84%
|| -191,91
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.808
17:2218,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:2219,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0600
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,7600
En Düşük
19,5800
17:221.065,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YESIL
|4,40
|61.959.148
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|559.082.130
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|223.423.149
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|39.701.864
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.968.523
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|ENKAI
|23,88
|2.586.181.946
|% -9,89
|
|EUREN
|15,09
|887.205.167
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,13
|48.146.349
|% -9,55
|
|KRDMD
|17,01
|13.346.333.097
|% -3,90
|
|THYAO
|133,70
|8.482.575.688
|% -1,40
|
|ASELS
|49,16
|5.925.752.433
|% 0,24
|
|PETKM
|17,45
|5.045.847.403
|% -3,06
|
|EREGL
|40,64
|4.134.930.116
|% -4,56
|
|KRDMD
|17,01
|13.346.333.097
|% -3,90
|
|EKGYO
|6,96
|2.606.054.865
|% -3,87
|
|ADESE
|1,91
|535.146.880
|% 4,37
|
|PETKM
|17,45
|5.045.847.403
|% -3,06
|
|ISCTR
|9,91
|2.483.225.754
|% -2,94
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6435
|% 0,05
|
|Euro
|19,7500
|19,7600
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6748
|22,7885
|% 0,58
|
|Frank
|19,7987
|19,9180
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|3,71
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.177
|7.227
|27,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|13,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,13
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,07
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -188, 61 kaybederek (% -3.51 ) 5, 178
-
17:37XU100
Endeks 4, 819 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 61 altında . İşlem hacmi 94, 114.00 milyon TL de
-
17:37EUREN
Yüzde -79.99 oranında düşüşle 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 727, 767 adet işlem
-
17:36SMRTG
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 95.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 983 adet işlem
-
17:34ULKER
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 345, 123 adet işlem