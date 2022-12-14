***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 15:05
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087098
BIST
17:455.154
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -102,64
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4518,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4519,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0497
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:451.086,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.086,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KRDMA
|19,03
|502.145.680
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.354.493
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|51.607.347
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.108.847
|% -8,52
|
|DGNMO
|9,13
|116.597.218
|% -7,03
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|ARASE
|219,80
|80.849.414
|% -6,15
|
|PGSUS
|482,30
|1.760.083.623
|% 2,18
|
|SMRTG
|104,90
|1.059.618.643
|% -1,04
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|GESAN
|287,10
|940.392.869
|% -0,66
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|PEKGY
|3,58
|305.697.915
|% 0,00
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|HLGYO
|5,96
|395.111.560
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,44
|97.145.070
|% -4,00
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6516
|% 0,05
|
|Euro
|19,8509
|19,8651
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0143
|23,1297
|% 0,17
|
|Frank
|20,0432
|20,1639
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem
-
17:56DGNMO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 661, 965 adet işlem