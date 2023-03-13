***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2023 15:20
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123442
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,15
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1087
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ALFAS
|291,70
|282.622.997
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.378.674
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.687.633
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|395.324.667
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,06
|115.042.442
|% -9,24
|
|CANTE
|60,55
|210.477.411
|% -8,74
|
|ISKPL
|5,86
|33.621.892
|% -8,44
|
|ASTOR
|53,75
|4.030.214.873
|% 2,97
|
|EREGL
|40,26
|3.191.168.544
|% -1,23
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|SASA
|116,40
|2.813.259.257
|% 4,49
|
|THYAO
|136,00
|2.383.903.497
|% -1,95
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,15
|2.122.958.658
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,04
|1.347.297.008
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,46
|345.603.330
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.093.083.496
|% -4,15
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9636
|18,9829
|% 0,08
|
|Euro
|20,2870
|20,2953
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,8815
|22,9962
|% 0,62
|
|Frank
|20,7732
|20,8983
|% 1,31
|
|Riyal
|5,0381
|5,0634
|% 0,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,03
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,61
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|-3,55
|
Seans Raporu
15:49
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16:04BAYRK
Yüzde -50.53 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 189, 557 adet işlem
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16:03CEOEM
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 510 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de