***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2021 16:59
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2021 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 2021 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916019
BIST
16:551.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:557,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1343
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:559,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1332
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:55416,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,70
|Açılış
|: 416,99
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TRILC
|12,10
|129.034
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.824.731
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.370.425
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,15
|1.758.338.255
|% 2,16
|
|GARAN
|9,06
|1.698.080.753
|% -2,05
|
|KRDMD
|7,24
|1.200.809.059
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,70
|1.130.506.463
|% 2,17
|
|THYAO
|14,67
|1.094.657.356
|% -0,74
|
|PETKM
|6,15
|1.758.338.255
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,40
|653.543.228
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.698.080.753
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|948.661.772
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,24
|1.200.809.059
|% -0,82
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6645
|7,6663
|% 1,78
|
|Euro
|9,1052
|9,1132
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,5820
|10,6351
|% 1,77
|
|Frank
|8,1711
|8,2203
|% 1,40
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 1,76
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,00
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|-0,36
|
Seans Raporu
16:55
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17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, EKGYO, PGSUS
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 38 kaybederek (% -0.77 ) 1, 343
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, TRILC, NIBAS, FADE, DIRIT, VAKKO, AKYHO, KUTPO, ISATR, CLEBI
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17:08
VKFYO, OYLUM, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
CASA, SONME, EPLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında