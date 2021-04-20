***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 15:18
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2021-10313
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2021 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 20.04.2021 tarih, 10313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929631
BIST
15:491.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
15:498,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
15:499,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
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463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:49
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.979.381
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.177.958
|% 9,88
|
|JANTS
|702,00
|43.477.403
|% 8,84
|
|OYAYO
|8,16
|19.342.439
|% 7,51
|
|SAMAT
|4,23
|17.493.826
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.683.174
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|34.345.004
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.167.008.231
|% 1,71
|
|EREGL
|18,16
|869.858.152
|% 0,00
|
|PETKM
|6,60
|732.501.125
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,86
|608.011.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|542.577.721
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,86
|608.011.688
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.167.008.231
|% 1,71
|
|TSKB
|1,28
|204.120.471
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,14
|326.325.280
|% 2,88
|
|PETKM
|6,60
|732.501.125
|% -0,15
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1203
|8,1242
|% 0,44
|
|Euro
|9,7781
|9,7873
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,3005
|11,3572
|% 0,23
|
|Frank
|8,8282
|8,8814
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1589
|2,1698
|% 0,44
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.103
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.117
|1,69
|
|Yarım
|1.460
|1.508
|0,82
|
|Çeyrek
|732
|754
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|0,39
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