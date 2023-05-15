***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2023 17:03
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
15.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.05.2023-10831
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2023 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 15.05.2023 tarih, 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151446
BIST
17:444.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -306,98
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4419,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4421,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:441.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|ASELS
|40,36
|2.366.527.000
|% -2,18
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|DOHOL
|7,97
|774.060.788
|% -9,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6721
|% 0,55
|
|Euro
|21,3837
|21,3902
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem