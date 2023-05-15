***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2023Tescil Tarihi15.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.05.2023-10831AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2023 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 15.05.2023 tarih, 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151446BIST