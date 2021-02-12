***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.02.2021 18:34
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü ve ikincil mevzuat uyarınca, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların bu toplantılara, elektronik ortamda da katılabilmesi için Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gerektiğinden, Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne (3)'ncü fıkra hükmü eklenmek suretiyle ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla uygun görüş ve izinlerin alınmasından sonra 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909443
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 412,27
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0180
|7,0207
|% -0,07
|
|Euro
|8,5112
|8,5178
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6930
|9,7416
|% 0,16
|
|Frank
|7,8453
|7,8926
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8661
|1,8755
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|0,86
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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