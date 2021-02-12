***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü ve ikincil mevzuat uyarınca, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların bu toplantılara, elektronik ortamda da katılabilmesi için Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gerektiğinden, Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne (3)'ncü fıkra hükmü eklenmek suretiyle ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla uygun görüş ve izinlerin alınmasından sonra 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909443BIST