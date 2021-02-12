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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.02.2021 18:34



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü  ve ikincil mevzuat uyarınca, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların  bu toplantılara, elektronik ortamda da katılabilmesi için Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gerektiğinden, Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne (3)'ncü fıkra hükmü eklenmek suretiyle ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla uygun görüş ve izinlerin alınmasından sonra 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909443


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