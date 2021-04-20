***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
20.04.2021 15:17
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 14 Niss Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
14 14/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929629
BIST
16:321.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:328,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:329,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:32461,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:32
|JANTS
|709,50
|48.633.421
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.162.561
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.228.806
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,26
|20.954.803
|% 8,83
|
|FADE
|14,40
|40.817.228
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.042.120
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.559.458
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,11
|1.258.216.078
|% 1,57
|
|EREGL
|18,25
|1.027.997.652
|% 0,50
|
|PETKM
|6,52
|875.367.278
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,85
|664.342.354
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|599.249.073
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|664.342.354
|% -0,54
|
|GARAN
|7,11
|1.258.216.078
|% 1,57
|
|TSKB
|1,26
|208.345.353
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,13
|341.045.346
|% 2,40
|
|PETKM
|6,52
|875.367.278
|% -1,36
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1097
|8,1124
|% 0,30
|
|Euro
|9,7750
|9,7812
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2850
|11,3416
|% 0,09
|
|Frank
|8,8232
|8,8763
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1558
|2,1667
|% 0,30
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,85
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,33
|