***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 14 Niss Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No14 14/04/2021 20/04/2021 10313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929629BIST