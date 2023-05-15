***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliğe ilişkin tadil metni 15.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 15.05.2023 tarih 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişiklikleri içeren esas sözleşme ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 15/05/2023 15/05/2023 10831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151566BIST