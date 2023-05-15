***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
15.05.2023 22:05
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliğe ilişkin tadil metni 15.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 15.05.2023 tarih 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 15/05/2023 15/05/2023 10831
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151566
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6732
En Düşük
19,6429
18:0521,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0357
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,4083
En Düşük
21,3349
18:051.274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.274,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6646
|19,6688
|% 0,07
|
|Euro
|21,3958
|21,3991
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5653
|24,6885
|% 1,20
|
|Frank
|21,8754
|22,0072
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2291
|5,2553
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.499
|4.669
|-195,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem