***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 484.074.542 317.971.750Satışların Maliyeti22 -222.565.996 -152.164.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)261.508.546 165.807.522BRÜT KAR (ZARAR)261.508.546 165.807.522Genel Yönetim Giderleri23 -32.197.561 -23.957.544Pazarlama Giderleri23 -54.682.050 -44.070.707Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -17.118.182 -12.390.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 39.150.309 15.452.828Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -7.736.446 -5.404.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)188.924.616 95.437.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 713.899 129.482Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)189.638.515 95.567.172Finansman Giderleri27 -26.706.783 -31.080.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)162.931.732 64.486.524Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.135.045 484.973Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.086.207 -484.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -48.838 969.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)161.796.687 64.971.497DÖNEM KARI (ZARARI)161.796.687 64.971.497Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları161.796.687 64.971.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00810000 0,00320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00810000 0,00320000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.300.870 112.312.031Dönem Karı (Zararı)161.796.687 64.971.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.469.702 64.847.419Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22-24 10.680.051 9.396.772Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.437.117 11.911.345Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.741.703 1.376.016Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.339.253 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 18.356.161 10.535.329Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.313.742 26.633.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 11.839.404 12.125.891Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.123.135 2.399.242Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 12.351.203 12.108.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.917.534 27.599.100Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.359.937 -1.044.121Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 27.277.471 28.643.221Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.135.045 -484.973Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.193.682 -3.899.564Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-713.899 -129.482Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -713.899 -129.482Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.239.463 -4.225.012Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.345.669 -1.954.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.719.130 -3.030.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.827.595 -52.552.664İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.025.490 2.963.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-125.802.105 -55.515.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-838.720 -840.034İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-838.720 -840.034Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.331.287 -704.789Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)23.759.614 21.862.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.442.048 19.198.548İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.248.123 6.653.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.806.075 12.544.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.659.937 8.224.623Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.950.493 522.459İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.950.493 522.459Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.351.477 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.292.441 439.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.110.298 818.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.932.598 5.473.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.177.700 -4.655.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları141.547.259 126.788.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -6.657.284 -5.839.834Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -14.589.105 -8.636.480YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.774.561 -52.957.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri713.899 129.482Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-26 713.899 129.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.916.473 -43.386.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -20.384.255 -29.364.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-27 -21.532.218 -14.021.537Verilen Nakit Avans ve Borçlar-42.950.996 -9.700.738Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -42.950.996 -9.700.738Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 379.009 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.056.328 -23.734.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri442.657.575 404.462.404Kredilerden Nakit Girişleri442.657.575 404.462.404İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.945.962 -402.264.646Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-335.513.440 -398.651.786İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.432.522 -3.612.860Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.351.014 -1.756.654Ödenen Faiz-19.673.635 -25.092.714Alınan Faiz25 1.369.364 916.771YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.582.637 35.619.906Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi286.891 1.285.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.869.528 36.905.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.959.646 121.029.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 393.829.174 157.934.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 394.017.457 277.045.749Ticari Alacaklar7 618.131.574 481.870.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 28.064.665 19.039.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar590.066.909 462.831.125Diğer Alacaklar8 1.554.233 715.513Stoklar9 445.544.290 430.762.881Peşin Ödenmiş Giderler10 22.515.349 46.274.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 187.002 118.360Diğer Dönen Varlıklar20 1.482.135 4.483.375ARA TOPLAM1.483.432.040 1.241.271.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.483.432.040 1.241.271.141DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 512.905.997 503.183.494Kullanım Hakkı Varlıkları13 25.032.891 27.795.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar299.872.315 299.158.713Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 298.089.584 297.375.982Peşin Ödenmiş Giderler10 77.086.065 34.135.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 13.910.171 13.959.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.807.439 878.231.323TOPLAM VARLIKLAR2.412.239.479 2.119.502.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 346.748.184 232.197.986Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 215.983.512 214.709.403Ticari Borçlar7 134.164.387 131.722.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 22.261.741 12.013.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar111.902.646 119.708.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 14.382.237 8.722.300Diğer Borçlar8 7.445.512 4.495.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.445.512 4.495.019Türev Araçlar31 0 4.351.477Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.660.907 1.393.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.717.749 3.033.122Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.070.505 525.644Kısa Vadeli Karşılıklar68.378.369 67.611.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 32.469.615 32.975.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 35.908.754 34.636.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 13.181.268 1.712.866ARA TOPLAM804.732.630 670.474.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER804.732.630 670.474.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 345.417.577 352.713.211Devlet Teşvik ve Yardımları16 37.808.218 37.666.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 269.999 247.067Uzun Vadeli Karşılıklar31.085.388 27.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 31.085.388 27.558.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.581.182 418.185.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.219.313.812 1.088.660.375ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.192.925.667 1.030.842.089Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.046.480 -6.046.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.663.311 1.376.420Yabancı Para Çevrim Farkları1.663.311 1.376.420Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 541.705.254 255.689.513Net Dönem Karı veya Zararı161.796.687 286.015.741Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.192.925.667 1.030.842.089TOPLAM KAYNAKLAR2.412.239.479 2.119.502.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.753.960 136.361.117 746.407.897 746.407.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064Transferler136.361.117 -136.361.117 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.285.423 64.971.497 66.256.920 66.256.920Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 588.781 150.864.955 255.836.013 64.971.497 810.385.753 810.385.753Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)286.891 161.796.687 162.083.578 162.083.578Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.663.311 150.864.955 541.705.254 161.796.687 1.192.925.667 1.192.925.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)161.796.687 64.971.497DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar286.891 1.285.423Yabancı Para Çevrim Farkları286.891 1.285.423DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)286.891 1.285.423TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.083.578 66.256.920Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları162.083.578 66.256.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843781BIST